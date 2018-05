Caminhões já saem sem escolta de terminais da Reduc

29/05/2018 | 13:23



Nesta terça-feira, 29, nono dia da greve dos caminhoneiros, veículos com combustível já saem sem escolta dos terminais que ficam na área da Refinaria Duque de Caxias (Reduc). A concentração de manifestantes nas imediações é bem discreta. Não há impedimento para que os caminhões sigam viagem.

A reportagem presenciou mais de dez partidas sem a presença de carros das forças de segurança, apesar de equipes da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e o Exército estarem de prontidão.

Os motoristas disseram estar indo para municípios da Baixada fluminense e para a capital. Uma equipe da Polícia Civil de Minas Gerais aguarda a saída de caminhões que vieram abastecer no Rio.

A Secretaria de Segurança informou que a Central de Escoltas realizou, desde a segunda-feira da semana passada, 21, 311 escoltas.

Na madrugada desta terça, as Forças Armadas e a Polícia Militar acompanharam, de uma só vez, 300 caminhões de alimentos para o abastecimento do Grande Rio.

Já partiram combustíveis para postos das zonas norte, oeste, sul e centro da capital, e também para a Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, Itaguaí, Cabo Frio, as barcas, o porto do Rio, aeroportos, empresas de ônibus do Estado, entre outros destinos.