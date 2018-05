Anac promove consulta pública sobre concessão de 13 aeroportos

29/05/2018 | 11:45



A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) abriu nesta terça-feira, 29, consulta pública sobre os estudos de viabilidade e as minutas de edital e de contrato de concessão de 13 aeroportos. As contribuições podem ser enviadas à agência por meio de formulário eletrônico até o dia 13 de julho.

Os documentos da consulta referem-se a seis aeroportos no Nordeste: Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Campina Grande (PB) e Juazeiro do Norte (CE); dois no Sudeste: Vitória (ES) e Macaé (RJ); e cinco no Centro-Oeste: Cuiabá (MT), Sinop (MT), Barra do Garças (MT), Rondonópolis (MT) e Alta Floresta (MT).

Segundo aviso publicado no Diário Oficial da União (DOU), a Anac ainda promoverá sessões presencias para debate sobre o tema em Vitória, Brasília, Cuiabá e Recife. Todas as sessões ocorrerão em junho.