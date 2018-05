Greve dos caminhoneiros impede autoridades de participarem de fórum em SP

29/05/2018 | 11:33



A greve dos caminhoneiros tirou algumas das principais autoridades políticas e da equipe econômica da programação do Fórum de Investimentos Brasil, 2018, que ocorre na capital paulista entre esta terça-feira, 29, e a quarta-feira, 30.

Os presidentes do Senado e da Câmara, Eunício Oliveira e Rodrigo Maia deixaram de comparecer ao evento. Da mesma forma o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, desfalcou a comitiva do presidente Michel Temer para participar de uma reunião em que se discutirá preços da Petrobras.

Outro que deixou de acompanhar o presidente Temer ao Fórum foi o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, que foi bastante criticado por ter desaparecido durante a crise que envolveu os caminhoneiros e a Petrobras, estatal ligada ao Ministério de Minas e Energia.

O governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Márcio França, preferiu presidir uma reunião com representantes dos caminhoneiros a comparecer à abertura do Fórum e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, deixou de comparecer ao evento para participar de reunião com o comitê de crise do município.

A comitiva de Temer ao evento é composta pelos ministros dos Transportes, Walter Casimiro; da Agricultura, Blairo Maggi; da Indústria, Yana Dumaresq Sobral Alves (interina); do Planejamento, Esteves Colnago; do Meio Ambiente, Edson Duarte; da Secretaria Geral da Presidência, Ronaldo Fonseca e das Relações Exteriores, Aloisio Nunes.