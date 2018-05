Com presença de Firmino, seleção trabalha força e potência em treino físico

29/05/2018 | 10:01



Os jogadores da seleção brasileira realizaram um treino físico na manhã desta terça-feira no CT do Tottenham, em Londres, com o objetivo de trabalhar a força e a potência. Roberto Firmino, que antecipou sua apresentação e chegou no final da noite de segunda-feira, participou normalmente. Douglas Costa e Fagner, ainda em recuperação de contusões musculares, também foram à academia

Fagner deve participar do treinamento da tarde, previsto para ocorrer no campo. Mas chove forte na região onde está localizado o CT e se as condições do tempo persistirem, não será surpresa se o primeiro treino mais forte do lateral-direito for adiado. Douglas Costa permanecerá fazendo trabalho de recuperação com os fisiologistas.

A seleção treinará na Inglaterra até 8 de junho. Na próxima sexta-feira, após o treinamento da tarde (15h30 pelo horário local, 11h30 de Brasília), a delegação embarca para Liverpool, onde no domingo faz amistoso contra a Croácia, no Anfield Road.

Antes de chegar à Rússia, no dia 11 de junho, para se concentrar no quartel-general escolhido pela comissão técnica para a fase inicial da Copa do Mundo - o Brasil planeja ficar na cidade de Sochi até as quartas de final, saindo para a semi -, a seleção faz escala em Viena, para realizar o último amistoso preparatório, contra a Áustria, em 10 de junho.