População desocupada fica em 13,4 milhões no trimestre até abril, aponta IBGE

29/05/2018 | 09:48



A população desocupada no Brasil somou 13,413 milhões de pessoas no trimestre encerrado em abril, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em um ano, houve queda de 4,5%, ou seja, 635 mil pessoas deixaram a condição de desempregados. Mas em relação ao trimestre móvel encerrado em janeiro, houve alta de 5,7% nesse contingente, ou seja, 723 mil pessoas passaram a engrossar a fila do desemprego.

A população ocupada ficou em 90,733 milhões de pessoas no trimestre móvel até abril, 1,7% acima de igual período de 2017. Com isso, o nível de ocupação ficou em 53,6%, queda de 0,6 ponto porcentual ante o trimestre móvel imediatamente anterior, mas alta de 0,4 ponto ante igual período de 2017.

A força de trabalho somou 104,1 milhões de pessoas de fevereiro a abril. O contingente permaneceu estável quando comparado com o trimestre de novembro de 2017 a janeiro de 2018. Frente a igual trimestre do ano anterior, houve expansão de 0,8% (mais 860 mil pessoas).