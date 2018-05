Autoridade da Coreia do Norte vai aos EUA para reuniões sobre cúpula

29/05/2018 | 08:25



O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, mandou um de seus principais tenentes para os Estados Unidos, enquanto Washington e Pyongyang continuam a negociar uma cúpula em 12 de junho entre Kim e o presidente americano, Donald Trump. O general Kim Yong Chol, frequentemente descrito como o braço direito do líder norte-coreano, está a caminho de Nova York como parte dos preparativos para o encontro.

No Twitter, Trump confirmou a ida do general aos EUA e disse que os movimentos mais recentes da Coreia do Norte são uma "sólida resposta à minha carta", divulgada na semana passada quando o presidente americano cancelou o encontro com Kim Jong-un.

As negociações entre as autoridades americanas e norte-coreanas continuaram na Zona Desmilitarizada intercoreana nesta terça-feira. Os EUA sinalizaram que pretendem estender sua campanha de máxima pressão sobre Pyongyang no caso de os dois lados não conseguirem chegar a um acordo sobre a desnuclearização da Península Coreana. Fonte: Dow Jones Newswires.