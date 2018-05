Benfica negocia a contratação de zagueiro Pedro Henrique, do Corinthians

29/05/2018 | 08:30



O zagueiro Pedro Henrique pode deixar o Corinthians em breve e se transferir para o Benfica. O jogador tem uma proposta da equipe portuguesa e as conversas estão bem adiantadas para ele se apresentar ao novo clube após a Copa do Mundo da Rússia.

A informação foi confirmada pelo Estado por pessoas ligadas ao jogador. Pedro Henrique, de 22 anos, é agenciado pelo empresário Carlos Leite, que tem bom relacionamento com o clube português.

O Corinthians tem 60% dos direitos econômicos do jogador e está disposto a negociá-lo, já que ele é reserva e o clube conta com Marllon como opção de suplente para os lugares dos titulares Henrique e Balbuena.

A negociação está em estágio avançado e pode ser concretizada nos próximos dias. Outro defensor que também pode deixar o clube é Balbuena. Mas, nesse caso, a negociação é mais complicada.

O paraguaio recebeu uma sondagem do Al-Hilal, da Arábia Saudita, clube que chegou a conversar com o técnico Fábio Carille, mas não parece animado para ir jogar no Oriente Médio. A ideia do defensor é se transferir para a Europa. Seu contrato com o Corinthians vai até 2021.