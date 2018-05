Caminhoneiros seguem no acostamento da via Anchieta

Do Diário OnLine



29/05/2018 | 08:11



Os caminhoneiros continuam protestando pela redução no preço do diesel pelo 9º dia seguido. Na via Anchieta, eles ocupam o acostamento no trecho Planalto, do km 23 ao km 25, em ambos os sentidos. Não há, no entanto, registro de lentidão.

Os acessos ao Porto de Santos também seguem bloqueados, tanto pela margem esquerda, no km 5 da pista leste da rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Guarujá, quanto pela margem direita, no km 64 da pista sul da rodovia Anchieta, em Santos. Também não há trânsito no local.

O tempo está bom e a visibilidade dos motoristas também é boa em todos os trechos de concessão Ecovias.