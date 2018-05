Obituário - 29 de maio de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/05/2018 | 08:02



Santo André



Valentina Marim Ferraiolo, 96. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Erasmo Lins de Alencar, 92. Natural de Ouricuri (PE). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.



Irene Ribeiro de Souza, 86. Natural de Andradas (MG). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Tereza Passaline, 81. Natural de Bom Jesus do Norte (ES). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Anália de Oliveira, 81. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Darcy Passos Comti, 78. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Angelina Maria Venturini, 76. Natural de Araras (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Cacilda Aparecida da Silva, 71. Natural de Serra Negra (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



José Carlos Peroni, 66. Natural de Itapuí (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 27. Crematório Jardim da Colina.



Oscar Noboru Kumiyoshi, 62. Natural de Pirapozinho (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Mecânico. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Wesley Costa da Silva, 25. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Bristol, em São Paulo (SP). Dia 27, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



São Bernardo



Dirce Gasparini Chinaglia, 82. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.



Alcindo Ferrari, 82. Natural de Agudos (SP). Residia em São Roque (SP). Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Jardim das Flores.



Antonia Ramos Mansanares, 76. Natural de Andradas (MG). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.



Francisco Rolim Mendes, 72. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.



Arlindo Silva de Castro, 71. Natural de Canavieiras (BA). Residia no Parque dos Químicos, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Phoenix.



Luiz Lauro Fragnani, 70. Natural de Itu (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.



José da Costa Pereira, 67. Natural de Luz (MG). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



Neusa Maria de Toledo Tamagnini, 62. Natural de Extrema (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.



São Caetano



José Fernandes de Aquino, 100. Natural de Aurora (CE). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Ana Teresa dos Anjos, 89. Natural de Oeiras (PI). Residia na Vila Alpina. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Anna Rojas Garcia, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Odila Ribeiro Alves, 82. Natural de São Manuel (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 26. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Gilberto Alves, 67. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Walter Antonio de Amorim, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Severina Gomes da Silva, 86. Natural de Caruaru (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Vale da Paz.



Nicácio Vieira dos Santos, 79. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 26. Vale da Paz.



Maria José Batista de Oliveira, 74. Natural de Remigio (PB). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Maria Margarida Lisboa, 72. Natural de Olindina (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



José Ribeiro dos Santos Neto, 65. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Fátima Aparecida de Araujo, 60. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Antonio Fernandes Lacerda, 59. Natural de Mauriti (CE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 26. Vale da Paz.



Emerson Rodrigues, 31. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Kurt Walter Shmidt, 79. Residia na Vila Santa Maria, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Mauá



Maria Marinete dos Santos, 91. Natural de Telha (SE). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Maria de Lourdes Agassi, 77. Natural de São Manuel (SP). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Suedoshi Sakai, 77. Natural de Promissão (SP). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Conceição Alves Pinto, 72. Natural de Nova Lima (MG). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Júlia Pereira da Silva, 72. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



José da Silva Castro, 70. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Dirceu Alves, 64. Natural de Santo Antonio da Posse (SP). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Maria das Graças da Silva, 49. Natural de Inhapi (AL). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Lucimar Antunes, 44. Natural de Bandeirantes (PR). Residia no Jardim das Rosas, em São Paulo (SP). Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Ricardo Alexandre Xavier, 35. Natural de Mauá. Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.