O presente de Ribeirão Pires à Boa Viagem

TERCEIRA QUESTÃO

Quantos gols o italiano Paolo Rossi, artilheiro da Copa do Mundo de 1982, na Espanha, com seis, havia marcado naquela competição antes do jogo contra o Brasil?

A – nenhum

B – 1

C – 2

Resposta amanhã.

Resposta da segunda questão, ontem colocada:

Além da Alemanha campeã, quais foram os outros dois países que terminaram a última Copa do Mundo, a de 2014, no Brasil, sem nenhuma derrota nos 90 minutos?

A – Chile e Holanda

B – Holanda e Costa Rica

C – Costa Rica e Chile

A resposta certa é Holanda e Costa Rica (alternativa B).

Antes de cair diante do Brasil, nos pênaltis, pelas oitavas de final, o Chile havia perdido um jogo da fase de grupos, por 2 a 0, para a Holanda.

Já os holandeses, terceiros colocados, vencendo o Brasil por 3 a 0, só não foram para a final porque perderam para a Argentina nos pênaltis, na semi, após empate de 0 a 0 no tempo nornal. Na fase de grupos haviam feito 5 a 1 na Espanha, 3 a 2 na Austrália e 2 a 0 no Chile.

A Costa Rica só foi eliminada nas quartas de final na cobrança de pênaltis diante da Holanda. Na fase de grupos, Uruguai 1, Costa Rica 3; Costa Rica 1, Itália 0; Costa Rica 0, Inglaterra 0; nas oitavas, Costa Rica 1, Grécia 1; nos pênaltis, Costa Rica 5, Grécia 3; nas quartas, Holanda 0, Costa Rica 0; nos pênaltis, Holanda 4, Costa Rica 3.

