Fotos dos bastidores de 'John Wick 3' mostram Keanu Reeves e seu cão

28/05/2018 | 19:50



Os fãs de filmes de ação que aguardam pelo lançamento de John Wick: Chapter 3 puderam saciar um pouco da ansiedade com fotos dos bastidores das gravações do longa-metragem.

As imagens divulgadas pelo site The Hollywood Pipeline mostram Keanu Reeves, principal ator da série, interagindo com seu cão, morto no primeiro filme. Outro destaque entre as fotos é a presença de Halle Berry, cuja participação no elenco já havia sido anunciada.

O terceiro filme da franquia tem previsão de chegar nos cinemas em 2019. Os dois filmes anteriores tiveram baixo orçamento, mas foram um sucesso de crítica e renderam boa bilheteria globalmente.