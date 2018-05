Atlético-MG inicia preparação para encarar o Sport com Ricardo Oliveira em campo

28/05/2018 | 19:43



Desfalque na derrota de sábado para o Flamengo, Ricardo Oliveira voltou aos trabalhos no Atlético-MG. Ele foi a grande novidade da atividade da equipe realizada nesta segunda-feira, a primeira visando o duelo diante do Sport, marcado para quarta, na Ilha do Retiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Ricardo Oliveira se tornou desfalque de última hora no sábado. Momentos antes da partida, o Atlético-MG revelou que o atacante estava com uma virose e, por isso, seria vetado. Sua ausência foi bastante sentida, uma vez que o Flamengo saiu vitorioso, por 1 a 0.

Mas, nesta segunda, Ricardo Oliveira trabalhou normalmente. Ele esteve ao lado dos atletas que não atuaram no sábado, em um trabalho com bola realizado no campo 1 da Cidade do Galo. O restante do elenco ficou na parte interior do CT, fazendo um treino regenerativo.

O zagueiro Gabriel concedeu entrevista e falou sobre o confronto de quarta. "Temos que chegar lá, impor nosso ritmo, fazer nosso jogo e buscar os três pontos. Sabemos que é muito difícil jogar lá, o Sport tem uma equipe muito qualificada, é muito difícil de ser batido lá dentro, mas temos que trabalhar bem durante esses dias, até quarta-feira, porque vai ser um jogo muito difícil e esses três pontos são de muita importância para a gente."

Se o Atlético-MG vem de derrota, o Sport chegará para o confronto embalado, afinal, derrotou o Palmeiras por 3 a 2, em pleno Allianz Parque, também no sábado. O time mineiro ocupa a terceira colocação na tabela, com 13 pontos, dois a mais que o rival deste meio de semana, que é o nono.