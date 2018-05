Kieza prevê dificuldades para Botafogo contra São Paulo: 'Temos de marcar forte'

28/05/2018 | 19:34



Depois do empate em casa com o Vitória por 1 a 1, no último domingo, o Botafogo iniciou nesta segunda-feira a preparação para enfrentar o São Paulo, nesta quarta, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor é o único invicto na competição e chegou ao quarto lugar com o triunfo sobre o América-MG, em Belo Horizonte.

Autor do gol do Botafogo contra os baianos, o centroavante Kieza sabe bem das dificuldades que o time terá pela frente como visitante. E já tem a receita para tentar voltar ao Rio de Janeiro com um bom resultado. "O São Paulo vem muito bem e sabemos que vai ser um jogo complicado. Temos totais condições de buscar o resultado se marcarmos forte", disse, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Em São Paulo, Kieza poderá formar a dupla de ataque com o argentino Aguirre, que fez sua estreia no último domingo. "O Aguirre vem evoluindo bastante e pudemos jogar juntos no segundo tempo. Isso fez com que a gente empurrasse a zaga deles (Vitória) um pouco para trás. Evoluímos bastante e acredito que possamos jogar juntos sim".

Ainda com relação ao empate contra o Vitória, Kieza falou da necessidade do Botafogo mudar o jeito de encarar os adversários no estádio do Engenhão. "Precisamos mudar um pouco, fazer nosso mando de campo ser mais forte. Os adversários precisam sentir que vai ser difícil nos vencer aqui. Precisamos fazer alguma coisa para mudar e vamos fazer isso. Sabemos que precisamos evoluir muito", afirmou.