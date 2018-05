Prefeitura de SP reduz feiras livres em virtude da escassez no abastecimento

28/05/2018 | 19:25



A Prefeitura de São Paulo informou no início da noite desta segunda-feira, 28, que em virtude da escassez no abastecimento dos alimentos in natura na cidade, em decorrência da greve de caminhoneiros, a realização de feiras livres na capital será reduzida durante os próximos dias.

Com o objetivo de concentrar todos os feirantes que possuem mercadoria para comercialização, A Prefeitura aponta que desta terça-feira, 29, a sexta-feira, 1º, somente as feiras listadas abaixo serão montadas durante o horário habitual de funcionamento, das 6h às 13h:

CENTRO

SÉ: Bolsão adjacente ao Museu do Catavento

ZONA LESTE

ARICANDUVA/VILA FORMOSA: Rua Eleonora Cintra

CIDADE TIRADENTES: Área contígua ao sacolão municipal

ERMELINO MATARAZZO: Rua Boaventura da Silva

GUAIANASES: Cohab Juscelino Kubitschek

ITAIM PAULISTA: Conj. CDHU Camargo Velho, rua da Conquista G

ITAQUERA: Praça Bom Pastor, 387

MOOCA: Rua dos Trilhos, 869 (Feira "confinada" da Mooca)

PENHA: Av. Governador Carvalho Pinto, trecho entre as ruas Rogério Armelin Guanaes e Heitor Diniz Campelo

SÃO MATEUS: Av. Sapobemba, 13780

SÃO MIGUEL PAULISTA: Praça Pd. Aleixo Monteiro Mafra

VILA PRUDENTE: Praça Mendel Hirschfeld

ZONA NORTE

CASA VERDE: Av. João Marcelino Branco

FREGUESIA DO Ó/BRASILÂNDIA: Rua dos Morgados

JAÇANÃ: Rua Dr. Carlos Bastos Aranha

PERUS: Rua Gonçalves de Andrade

PIRITUBA/JARÁGUÁ: Estacionamento do Mercado Pirituba (pátio de baixo)

SANTANA/TUCURUVI: Av. Engenheiro Caetano Alvares com Rua Voluntários da Pátria

VILA MARIA/VILA GUILHERME: Estacionamento do Cresan, Rua Sobral Junior, 264

ZONA OESTE

BUTANTÃ: Sacolão do Rio Pequeno

LAPA: baixo do Viaduto, Rua adjacente ao Sacolão da Lapa

PINHEIROS: Largo da Batata

ZONA SUL

CAMPO LIMPO: Parque Arariba

CAPELA SOCORRO: Rua do Arvoreiro

CIDADE ADEMAR: Refúgio Santa Terezinha, ao lado do posto de saúde

IPIRANGA: Praça Brás Gonçalves

JABAQUARA: Terminal Jabaquara, Rua dos Comerciários, 100

M' BOI MIRIM: Praça Av. Inácio Dias da Silva

PARELHEIROS: Praça Pedro Rocha

SANTO AMARO: Praça Alexandre Aksakof

VILA MARIANA: Rua José Maria Whitaker