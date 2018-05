28/05/2018 | 19:02



A Gerdau diz que a paralisação dos caminhoneiros no território nacional está impactando a sua produção e o transporte de insumos e produtos. "A companhia está tomando todas as medidas preventivas e mitigatórias possíveis com o intuito de minimizar os impactos decorrentes da atual conjuntura nacional", diz a empresa, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ressaltando que suas operações no exterior seguem normais.