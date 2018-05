Falta de combustível impacta transporte de valores, diz associação

28/05/2018 | 18:23



Associação Brasileira de Transporte de Valores (ABTV) informou nesta segunda-feira, 28, que a falta de combustível ainda impacta as atividades do setor. As operações no Sudeste e Nordeste conseguiram repor parte dos estoques de combustíveis, mas ainda não está descartado o déficit caso o quadro de abastecimento permaneça nos próximos dias.

No interior do Nordeste, principalmente na Bahia e em Pernambuco, algumas operações não foram realizadas hoje em razão de falta de combustível. Na Região Norte, os estoques estão abaixo do recomendável, diz a entidade.