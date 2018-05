Mauá tem oficina gratuita de história em quadrinhos

Vinícius Castelli



29/05/2018 | 07:00



Quem quer explorar o universo das histórias em quadrinhos tem boa oportunidade na região. A oficina serve como porta de entrada para o universo dos quadrinhos. E quem se encarrega da labuta são os artistas Alex Mir, dono de oito indicações ao Troféu HQMIX e vencedor em 2010, e Chico Pereira, do Coletivo de Grafitti Comunidade Viva.

Eles ministram hoje, em Mauá, das 14h às 17h, a oficina Workshop de Quadrinhos. O evento é gratuito e acontece na sede das Oficinas Culturais (Rua dos Bandeirantes, 611).

A ideia é valorizar o trabalho feito para os quadrinhos e abrir portas a esse universo. Para participar é necessário realizar inscrição no local até uma hora antes do início do curso.