Cantora Anna Ratto lança disco plural

Vinícius Castelli



29/05/2018 | 07:00



A voz está afiada, suave. E a musicalidade é plural. E é assim, livre de regras e com bom gosto que a cantora e compositora carioca Anna Ratto apresenta ao público Tantas (Biscoito Fino, R$ 29,90, em média), quinto trabalho de sua discografia.

O disco sai do forno recheado por dez composições, sendo apenas uma delas, Frevolenta, assinada pela cantora, ao lado de Jam da Silva. A ideia, segundo a artista, foi dar voz a outros compositores: “Queria gravar essa gente talentosa que está ao meu redor, me senti totalmente desobrigada a compor desta vez. Meu último projeto era um apanhado da minha carreira, fechava um ciclo, estava na hora de experimentar novas ideias”, explica Anna.

O passeio sonoro conta com boas pitadas de música popular brasileira, como nos temas Pode Me Chamar – um ótimo convite para dançar – e na intimista Pra Você Dar o Nome. Há rock, como em Inemurchecível, e outros temperos.

A mistura da obra, que é assinada por Jr. Tostoi (guitarrista e produtor) e Marcelo Vig (baterista, DJ, produtor), se deve ao mix de compositores. Entre eles estão Caio Prado, Matheus Von Krüger, Ana Clara Horta, Rodrigo Maranhão e Bruna Caram, entre outros. Segundo Vig, os artistas puderam experimentar dentro do estúdio, com calma, a fim de conseguirem boas ideias.

“Chamei o Vig para pensar comigo esse novo caminho. Foi quando convidamos o Jr Tostoi, que eu já admiro de trabalhos que ele faz com Lenine e muitos outros artistas. Também porque eu queria sair um pouco dessa linha mais conservadora da MPB e trazer uma ousadia, uma experimentação da qual eu vinha sentindo falta”, explica.