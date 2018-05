Do Diário OnLine



28/05/2018 | 16:45



A Prefeitura de São Bernardo continua com a campanha de vacinação de contra o vírus Influenza. De acordo com a secretaria de Saúde da cidade, já foram imunizadas 78% (61.797) das pessoas com mais de 60 anos.



Para participar, basta ir até um dos postos de vacinação e apresentar um documento com foto e a carteirinha. As crianças devem estar acompanhadas por pais ou responsáveis. Já os portadores de doenças crônicas, também devem apresentar um laudo médico.



O horário de funcionamento das UBS (Unidades Básicas de Saúde) é das 8h às 17h. São Bernardo tem 34 unidades para atendimento à população.