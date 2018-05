Vendas no varejo recuaram 29% no domingo ante período sem greve, capta ICVA

28/05/2018 | 16:44



As vendas no varejo brasileiro recuaram 29% no domingo, 27, na comparação com períodos equivalentes antes da paralisação dos caminhoneiros, conforme levantamento do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). No sábado, 26, o recuo foi de 21%.

Até sexta-feira, 25, o ICVA vinha registrando ainda algum crescimento nas vendas em supermercados, consequência da corrida de consumidores para fazerem estoque de alimentos. No fim de semana, no entanto, essa tendência já reverteu. Supermercados e hipermercados viram suas vendas recuarem em 14% no domingo e 1% no sábado.

Em postos de combustível, as vendas também afundaram. No início da crise, na quarta e quinta-feira, dias 23 e 24, as vendas de combustíveis dobraram, com consumidores correndo aos postos com medo de desabastecimento.

Já no final de semana, com o fim dos estoques, o setor caiu 54% no sábado e 60% no domingo.