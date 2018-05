Vem Pra Rua diz que manifestação neste momento seria 'potencialmente perigosa'

28/05/2018 | 15:09



O movimento Vem Pra Rua, que pautou diversas manifestações desde 2013, procurou se desvincular de um protesto convocado para esta tarde, por meio do Twitter, com a hashtag #BrasilNaRua. Nas chamadas para o ato agendado para 14h, o perfil usava vídeos de protestos passados, nos quais aparecia a hashtag #VemPraRua.

Em comunicado distribuído nas redes sociais, o movimento afirmou que é "a favor da redução da carga tributária, do corte de privilégios inaceitáveis e da diminuição do tamanho do Estado". Mas negou qualquer plano de chamar um protesto nas atuais circunstâncias.

"Entendemos que é nosso dever zelar pela ordem e fazer o que está ao nosso alcance para que o momento não se torne (ainda mais) turbulento. Julgamos que, neste contexto, uma manifestação, além de ser potencialmente perigosa, poderia ter sua pauta incompreendida e confundida com as reivindicações de grupos minoritários, como aqueles que pedem pela intervenção militar; ou ainda, por movimentos que buscam o atingimento de pautas que não são de forma alguma aceitas pelo Vem Pra Rua. Por isso, neste momento, não convocaremos uma manifestação de rua."