Berlusconi diz que está aberto a concorrer às próximas eleições gerais na Itália

28/05/2018 | 14:49



O ex-primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi disse nesta segunda-feira que está aberto a concorrer às próximas eleições parlamentares do país, como parte do mesmo bloco de centro-direita que obteve 37% no pleito do início de março. Em um comunicado, Berlusconi afirmou que "não pode imaginar qualquer outra solução" do que seu partido, o Forza Italia, concorrendo com a Liga e com o pequeno Irmãos da Itália.

A Liga tentou formar um governo populista com o antiestablishment Movimento 5 Estrelas (M5S). As esperanças de coalizão foram frustradas no domingo, quando o presidente da Itália, Sergio Mattarella, vetou a escolha da coalizão para ministro da Economia.

Berlusconi também disse que os legisladores do Forza Italia não apoiarão um governo técnico liderado pelo ex-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) Carlo Cottarelli, que foi escolhido pelo presidente para comandar o país até as próximas eleições. A condenação por fraude fiscal impediu que Berlusconi, que serviu três mandatos como premiê, se candidatasse em março. No entanto, neste mês, um tribunal em Milão decidiu que agora ele é elegível. Fonte: Associated Press.