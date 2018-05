Do Diário do Grande ABC



28/05/2018 | 14:19



(São Paulo) – Até agora não deu para entender a razão de o Palmeiras ter sido obrigado a não escalar o Dudu contra o América-MG na semana passada. E se ele fizesse falta? Para o clube alviverde o atacante não fez falta devido ao empate em 1 a 1 e a consequente classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Felizmente outras equipes não se prejudicaram. Como no meio da semana passada as partidas foram pela Libertadores os possíveis convocados na lista suplementar de Tite puderam jogar. A CBF tem justificativas pouco convincentes e a má gerência fica evidente.



Aliás, não dá para entender também a razão de o treinador da seleção brasileira não ter divulgado logo os jogadores suplementares, cujos nomes foram enviados à Fifa. Neste último final de semana foi tudo resolvido e as equipes escalaram todos os seus atletas, sem restrição, nas partidas do Brasileiro. Mas que houve uma grande confusão, isso houve.



Bambambã



O Real Madri comprova seu protagonismo, ganha a Champions-2018 e se consagra como o maior time do planeta. São 13 conquistas na história. Para se ter uma dimensão dessa façanha basta dizer que o segundo maior clube europeu é o Milan com sete troféus.



Não foi um jogo de encher os olhos, pelo contrário. Cristiano Ronaldo não brilhou e Salah sofreu uma grave contusão que ameaça sua presença na Copa da Rússia.



Um herói e um vilão. Gareth Bale com os dois gols passa para a história. E o goleiro Karius será sempre lembrado pelas duas falhas grotescas.



Foi comovente a cena de Karius, envergonhado, se desculpando com o povo de Liverpool. E também emocionados, os torcedores aplaudiram o pobre coitado que fez uma campanha maravilhosa nesta temporada.



Muito legal o reconhecimento a um ser humano que falhou como todos nós falhamos. Falhas graves e importantíssimas que liquidaram com a equipe inglesa, mas que não podem desgraçar um grande profissional.



Espetacular



Marcelo é mesmo o melhor lateral esquerdo do mundo. Mas Tite precisa armar um esquema de cobertura quando ele ataca. Todos os técnicos sabem que ele deixa o setor muito vulnerável.



Tomar cuidados nunca é demais.