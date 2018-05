Gracyanne Barbosa estoca ovos durante greve dos caminhoneiros

28/05/2018 | 13:55



A modelo Gracyanne Barbosa, mulher do cantor Belo, revelou uma de suas maiores preocupações com a greve dos caminhoneiros que vem ocorrendo no País há mais de uma semana: uma possível falta de ovos.

Conhecida por utilizar grandes quantidades do alimento em sua dieta, ela publicou um story mostrando mais de duas dezenas de caixas com cerca de 30 ovos em cada uma.

"Gente, olha meu estoque. A gente já tá sem gasolina, ainda vá lá, amanhã vou sair de bicicleta. Mas sem ovo? Sem ovo, jamais!", disse.