Aeroporto de Brasília registra 5 cancelamentos de voos até às 11h desta segunda

28/05/2018 | 11:41



Até às 11h desta segunda-feira, 28, o Aeroporto de Brasília registrava cinco cancelamentos de voos, sendo dois chegando a Brasília e três saindo da capital federal. A informação é da Inframerica, concessionária que administra o aeroporto. De meia-noite até às 11h, foram registrados 74 pousos e 64 decolagens do terminal, com 11 voos atrasados.

Na noite deste domingo, 27, o Aeroporto recebeu 550 mil litros de querosene de aviação, o que elevou o nível dos reservatórios do terminal a 18%. Segundo a Inframerica, com o reabastecimento, as reservas do aeroporto entram em estado de atenção, por isso, a concessionária mantém a determinação de que só pousam em Brasília as aeronaves com capacidade para decolar sem necessidade de abastecimento no local.