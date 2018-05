Abastecimento do Ceasa Grande ABC está praticamente zerado

Caroline Garcia

Do Diário OnLine



28/05/2018 | 11:24



No oitavo dia de greve dos caminhoneiros, o Ceasa do Grande ABC está com seu estoque de legumes e verduras praticamente zerado. Os caminhões que abastecem o local seguem nas mobilizações da categoria.

“Está faltando tudo. Não tem quase nada. Não há nem como classificar o percentual que temos de tão pouco que restou”, conta João Lima, presidente da Aeceasa (Associação das Empresas da Ceasa do Grande ABC).

Para se ter uma ideia, a previsão desta noite era a entrada de 130 caminhões carregados, o que não aconteceu.

Merenda

Por meio de nota, a Prefeitura de Santo André informou neste domingo que a distribuição de merenda, que é responsabilidade da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) ocorrerá normalmente nesta segunda-feira, já que o estoque de produtos das refeições está garantido para os próximos dias.