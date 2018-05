Estoque total de crédito sobe 0,3% em abril, para R$ 3,090 trilhões, diz BC

28/05/2018 | 11:16



O estoque total de operações de crédito do sistema financeiro subiu 0,3% em abril ante março, para R$ 3,090 trilhões, informou nesta segunda-feira, 28, o Banco Central. Em 12 meses, houve alta de 0,6%.

Em abril ante março, houve elevação de 0,6% no estoque para pessoas físicas e baixa de 0,1% para pessoas jurídicas.

De acordo com o BC, o estoque de crédito livre subiu 0,6% em abril, enquanto o de crédito direcionado cedeu 0,1%.

No crédito livre, houve alta de 0,8% no saldo para pessoas físicas no mês passado. Para as empresas, o estoque subiu 0,4% no período.

O BC informou ainda que o total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 46,6% em março para 46,5% em abril.

Habitação

O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 0,4% em abril ante março, totalizando R$ 570,963 bilhões, informou o Banco Central. Em 12 meses até abril, o crédito para habitação no segmento pessoa física subiu 4,7%.

Já o estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física avançou 1,0% em abril ante março, para R$ 155,492 bilhões. Em 12 meses, houve alta de 9,0%.

Setores

O saldo de crédito para as empresas do setor de agropecuária somou R$ 21,542 bilhões em abril, informou o Banco Central. Em março, o total havia sido de R$ 21,339 bilhões.

Já o saldo para a indústria atingiu R$ 664,403 bilhões em abril, ante R$ 666,946 bilhões em março. O montante para o setor de serviços somou R$ 707,439 bilhões no mês passado, ante R$ 707,864 bilhões no mês anterior.

No caso do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados (outros), o saldo somou R$ 18,372 bilhões em abril, ante R$ 16,398 bilhões em março.

BNDES

O saldo de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas recuou 1,0% em abril ante março, somando R$ 462,015 bilhões, informou o Banco Central. Em 12 meses, a queda acumulada é de 13,3%.

Em abril, houve recuo de 6,0% nas linhas de financiamento agroindustrial, baixa de 0,8% no financiamento de investimentos e queda de 6,5% no saldo de capital de giro.