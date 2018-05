Suzano Papel e Celulose paralisa operações devido à greve de caminhoneiros

28/05/2018 | 10:44



A Suzano Papel e Celulose está com as operações paralisadas devido à greve dos caminhoneiros. Em fato relevante divulgado na manhã desta segunda-feira, 29, diz que "foi obrigada" a tomar essa decisão, "mesmo tendo adotado todas as medidas para minimizar os impactos da greve dos caminhoneiros".

Na última quinta-feira, a fabricante de papel e celulose já havia informado que a produção e o escoamento dos produtos estavam sendo impactados pela greve.

Até o momento, a companhia não citou valores dos prejuízos nem detalhes sobre as unidades afetadas.