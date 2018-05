Mano exalta vitória do Cruzeiro fora de casa e projeta sequência de triunfos

28/05/2018 | 09:21



O técnico Mano Menezes exaltou o peso de o Cruzeiro ter conseguido vencer o Santos como visitante, neste domingo, no Pacaembu, onde bateu o adversário por 1 a 0 e subiu para a décima posição do Campeonato Brasileiro, com dez pontos.

O treinador enfatizou que a sua equipe necessitava deste triunfo fora de casa e precisará de outros para compensar o início instável de campanha, na qual foi derrotada em três das sete partidas que realizou até aqui. Por isso, o comandante já projetou uma sequência de triunfos nesta semana, na qual receberá o Palmeiras na quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, e depois enfrentará o Ceará no domingo, às 19 horas, no Castelão, em Fortaleza.

"Precisamos pontuar fora de casa. Como ficamos um pouco para trás porque precisamos fazer algumas escolhas (devido ao envolvimento da equipe na Copa Libertadores), vamos precisar pontuar com três pontos também. Sabemos que o Santos é difícil de ser batido, mesmo eles estando em uma fase não tão boa. Mas é o Santos. Era um momento propício para tentarmos vencer aqui. Hoje (domingo) era a hora, soubemos aproveitar e vamos pensar no jogo contra o Palmeiras, jogo grande também", afirmou o comandante, em entrevista coletiva, se referindo também ao fato de que o time santista atravessa um momento ruim.

Já ao analisar o desempenho cruzeirense de forma mais específica, Mano destacou o fato de que o seu time soube controlar o jogo e sofreu pouco na parte defensiva. "Acho que a equipe se comportou bem, não fez um jogo tão brilhante na primeira parte porque errou um pouquinho tecnicamente, mas esteve sempre muito bem posicionada. Mesmo quando as coisas não estão bem, é preciso se manter organizado como equipe. E essa organização permitiu ao Santos muito pouco, tanto que eles tiveram uma chance de gol. Isso vai do entendimento do grupo, que sabe bem o que temos que fazer. Fomos premiados pela vitória", comemorou.

Mano ainda festejou o fato de que o gol do Cruzeiro acabou sendo marcado por Bruno Silva, aos 30 minutos da etapa final, após o jogador entrar no lugar do atacante Sassá no decorrer do confronto. "Sobre o Bruno Silva, quando o Santos subiu (ao ataque) e colocou mais jogadores à frente, foi a hora dele, porque é um jogador de muita força, boa chegada, que arranca bem de trás. Era o que precisávamos no momento. Ele foi premiado com o gol de cabeça. É muito profissional e tem trabalhado muito bem com a gente. Os grandes profissionais merecem ser premiados", ressaltou.