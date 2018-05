Zé Ricardo lamenta mais uma derrota por 3 a 0 para o Bahia: 'Foi elástico demais'

28/05/2018 | 09:19



O Vasco não tem tido boas recordações quando enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova. No domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, perdeu pela terceira vez consecutiva para o adversário por 3 a 0 - já havia sido derrotado pelo placar pelas oitavas de final da Copa do Brasil deste ano e também no Brasileirão do ano passado.

O técnico Zé Ricardo evitou comparações com os outros resultados. "Apesar de numericamente o placar ter sido igual, o jogo foi diferente. Até o primeiro gol do Bahia, dentro das nossas possibilidades, estávamos nos comportando bem. A partir dele e da expulsão do Leandro (Desábato), as coisas se complicaram e em dois lances finais eles construíram o resultado. Não tem muito o que lamentar ou tentar explicar. Saímos daqui entendendo que o placar foi elástico demais", afirmou.

O Vasco entrou em campo sem poder contar com 12 jogadores de seu elenco e precisou relacionar três atletas do sub-20. Um deles, o atacante Matheus Moresche, entrou no segundo tempo e fez a estreia entre os profissionais.

"Esse número alto de desfalques preocuparia qualquer treinador e comigo não é diferente. O lado bom disso é que podemos tentar dar alguma experiência para os nossos meninos. Talvez não seja o momento ideal por conta da pressão e da fase que atravessamos, mas isso serve para amadurecê-los. Vamos procurar recuperar o pessoal que está fora", afirmou o treinador.

O Vasco tem um jogo a menos que os demais participantes do Brasileirão. Em seis jogos disputados, a equipe tem oito pontos e ocupa apenas o 13º lugar na tabela, a apenas dois de distância da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a equipe encara o lanterna Paraná, quarta-feira, às 19h30, em São Januário.

"O nosso pensamento é ter bons resultados para voltarmos para a parte de cima da tabela, mas vamos procurar pensar jogo a jogo. O foco total hoje está no Paraná Clube. Não costumamos lamentar por quem está fora, mas sim dar moral para quem está disponível. Vamos procurar nesses dois dias trabalhar forte para virarmos a página na quarta-feira e fazermos uma boa apresentação", concluiu.