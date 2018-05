Depois de viver Tim Maia nos palcos, Tiago Abravanel repete papel no Show dos Famosos

28/05/2018 | 09:12



O Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, surpreende os espectadores ao fazer os famosos interpretarem celebridades da música no palco.

Porém, no programa exibido no último domingo, dia 27, o público viu Tiago Abravanel repetir o papel que o alçou ao estrelato: Tim Maia, já que ele interpretou o cantor no musical Tim Maia - Vale Tudo. Apesar de ter conseguido a melhor nota e arrancado elogios, muita gente achou injusto com os outros participantes, já que ele não precisaria de tantos ensaios para interpretar o artista novamente. Miguel Falabella, um dos jurados do programa, concordou:

- É como se fosse um concurso de humor e eu fizesse o Caco Antibes. E você, o que achou da escolha de Tiago?

Alessandra Maestrini dançou e cantou para valer em cima do palco ao som de Rio 40 Graus, de Fernanda Abreu. Já Naiara Azevedo relembrou o comecinho da carreira de Shakira e cantou o hit Estoy Aqui.

- Queria oferecer essa música à minha mãe, que está fazendo aniversário hoje e ama o Cartola, disse Mumuzinho, ao cantar As Rosas não Falam. A emoção foi ainda maior por ele ter feito sua performance ao lado da Velha Guarda da escola de samba carioca Mangueira.