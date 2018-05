Simaria chora ao falar de doença: -Eu não podia pegar meu filho no colo

28/05/2018 | 09:12



Desde o início de abril, Simaria, da dupla Simone e Simaria, está afastada dos palcos. A cantora descobriu uma tuberculose ganglionar e precisou fazer uma pausa na carreira. De lá para cá, a cantora deixou de lado também as redes sociais e sua irmã, Simone, passou a realizar os shows sozinha, preocupando os fãs. Mas, na noite do último domingo, dia 27, a dupla esteve no Fantástico e revelou que o retorno aos palcos deverá acontecer em breve. Em tom de desabafo, Simaria foi às lágrimas ao relembrar os momentos difíceis da doença.

- Eu avisei para todas as pessoas que estavam a minha volta que eu não estava bem. Eu estava esperando que alguém tomasse uma atitude por mim. Mas só eu podia tomar essa atitude. Falaram para mim: Você tá muito magra. Peso 50 quilos e eu caí pra 42. Eu não podia pegar meu filho no colo porque eu não tinha forças. Ele tem 2 anos e meio e ficava pedindo pra mamar.

A cantora ainda revelou o momento em que descobriu que era a hora de procurar ajuda médica:

- Minha língua secava, eu não respirava direito. Não sei como consegui fazer. Eu saia do palco o tempo todo porque minha pressão baixava . Então eu voltava para o camarim, colocava sal na boca e voltava para cantar. Eu entendi que era hora de ir pra casa e procurar um médico.

Após alguns exames, Simaria foi diagnosticada com tuberculose ganglionar, um tipo não transmissível, mas que exige tratamento mínimo de 6 meses. O infectologista David Uip, que está cuidando da beldade, explicou que o excesso de trabalho fez com que a imunidade dela caísse e fez com que a doença se manifestasse. Agora, Simaria diz estar consciente de que se excedeu e diz que não pretende a voltar a ter a mesma rotina:

- Desde os meus 14 anos até 35 anos eu trabalhei igual um burro de carga. Já cheguei a fazer três shows em uma noite. Quem tem vida assim? Isso é vida? Não quero mais fazer 30 shows por mês. Eu dormia três horas por noite. Mas o que mais mata a pessoa é a distância de um lugar para o outro. Porque é nessa distância que você não tem o que comer. No final do show, comia sanduíche, porcaria...

Simone também participou da entrevista e se emocionou ao falar sobre estar sozinha nos palcos. Após o susto, ela também foi procurar um médico:

- Depois da doença, eu até fiz um check-up para ver como eu estava. Porque uma depende da outra. Uma é o porto seguro da outra. Se eu pudesse estaria no lugar dela, porque eu não gosto de ver ela doente, eu fico triste, eu sofro. É ruim. É difícil falta um pedaço ali, sem ela no palco.

No Instagram, Simaria também fez um desabafo ao publicar um vídeo ao lado da família e agradecer pelo carinho que tem recebido: Oi famílias! Hoje venho, aqui, apresentar a vocês as pessoas que sempre me deram força para seguir e que são os meus maiores tesouros. Minha familia, os amores da minha vida: Vicente, Giovanna e Pawel. Eu sou muito reservada não gosto de mostrar minha vida pessoal, mas hoje dedico esse vídeo aos meus fãs, as pessoas que não esqueceram de orar por mim um dia sequer, pedindo a Deus pela minha saúde . Quero agradecer a todos vocês pela minha recuperação. Agradecer a minha irmã @simoneses uma guerreira, que está segurando essa caminhada sozinha e aproveitar pra dizer que eu a amo com todo o meu coração e desejo feliz aniversário . Também a Adilene, Chicão que cuidam de mim como se cuida de um filho. Ao Dr. Bruno, que me convenceu a ir um hospital. A Day e a Renata, que sempre estão ao meu lado, se preocupando comigo e com a dupla. Obrigada meu povo brasileiro e solidário pela torcida. Espero voltar logo para vocês. Não esqueçam que a saúde é o bem mais valioso que nós temos, sem ela não somos nada. Ps: continuem indo ao show e não deixem minha irmã sozinha. É muito duro cantar sozinha. Eu sei bem o que é isso, pois já fiz show sem ela. Amo vocês, escreveu na legenda da publicação.