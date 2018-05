Lebron marca 35 pontos, ofusca jovens do Celtics e leva Cavaliers à final da NBA

28/05/2018 | 09:02



Lebron James marcou 35 pontos, pegou 15 rebotes, deu nove assistências e levou o Cleveland Cavaliers para a final da NBA. O veterano de 33 anos demonstrou na noite deste domingo que a experiência faz a diferença nos momentos decisivos e comandou a vitória do seu time sobre os jovens do Boston Celtics pelo placar de 87 a 79, fora de casa, no sétimo jogo da série da decisão da Conferência Leste.

O resultado garante o Cleveland pelo quarto ano consecutivo na decisão da NBA. Nas três temporadas anteriores o adversário da final foi o Golden State Warriors. O time de Lebron venceu uma vez e perdeu duas. E pode ser que o duelo se repita mais uma vez, já que o Warriors encara na noite desta segunda-feira, às 22h (de Brasília), fora de casa, o Houston Rockets no jogo sete da série da decisão da Conferência Oeste.

O Boston Celtics, com o time formado por jovens, sentiu o peso da decisão. Terry Rozier, por exemplo, tentou 10 arremessos dos três pontos e errou todos. Terminou a partida com quatro pontos. Jaylen Brown anotou apenas 13.

A exceção ficou por conta do novato Jayson Tatum, que teve atuação de veterano. Ele foi o principal jogador do time anfitrião e finalizou a partida com 24 pontos. Ainda deu uma enterrada espetacular em cima de Lebron James. Ao concluir a jogada, peitou o astro da equipe adversária levando o ginásio ao delírio.

De uma maneira geral, o duelo foi de muitos erros para os dois lados, por isso o baixo placar final. Houve muitos desperdícios de bola, jogadores afobados tentando definir o ataque nos primeiros segundos de posse de bola e muita correria. Só que de um lado tinha Lebron James. Nesses momentos, ele chamava a responsabilidade.

Quando a marcação dobrava, ele soltava a bola para um dos coadjuvantes. Lebron também buscava o um contra um e cavava faltas. Jeff Green também colaborou, fez uma boa partida e terminou com 19 pontos. O armador JR Smith, um dos mais criticados pelas atuações apagadas nos últimos jogos dos playoffs, foi importante desta vez. Fez 12 pontos e matou três bolas de três pontos em momentos cruciais da partida.

Do outro lado, além de Tatum, o pivô Al Horford fechou o jogo com 17 pontos e Marcus Morris fez 14. Mesmo com esse trio alcançando uma boa pontuação, não conseguiram segurar o principal jogador da temporada.

O último quarto começou com o Cavaliers com apenas três pontos de vantagem. A dois minutos do final, pesou a experiência. LeBron James foi ao ataque cavou falta e acertou os dois arremessos. Rozier foi tentar resolver, arriscou mais uma dos três e errou. Lebron mais uma vez avançou, foram três tentar marcá-lo e então ele deu assistência para George Hill entrar livre na bandeja. O Celtics tentou outra dos três e errou. LeBron James puxou o contra-ataque, fez a cesta, sofreu a falta e garantir o triunfo em 87 a 79.