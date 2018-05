Obituário - 28 de maio de 2018

Ademir Medici

28/05/2018 | 08:49



Santo André



Antonio Branco Filho, 97. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 26. Memorial Phoenix.



Maria Bastiana de Jesus, 89. Natural de Solonópole (CE). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.



Odilla Mastellari, 87. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 26. Crematório Jardim da Colina.



Joaquim Resende de Souza, 85. Natural de Granjeiro (CE). REsidia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Tito Jacinto dos Santos, 84. Natural de Braúnas (MG). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Raimundo Pinto, 78. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Nelson Lima, 77. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Doraci Barbosa da Silva, 77. Natural de Mundo Novo (BA). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Durvalina da Silva, 74. Natural de Água Branca (AL). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.



Manuel Ferreira dos Santos, 73. Natural de Japaratuba (SE). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sérgio Candil, 70. Natural de João Ramalho (SP). REsidia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Edélcio Balugani, 69. Natural de Reginópolis (SP). REsidia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Natalina Aparecida da Silva Costa, 67. Natural de Guaranésia (MG). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Professora. Dia 26. Memorial Phoenix.



Maria do Carmo da Silva Santos, 65. Natural de Brejo da Madre de Deus (PE). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Dolores Encarnação Castilho Lopes, 99. Natural de Barra Bonita (SP). Residia no Jardim Alvinópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.



Dinorah Simi Cury, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério do Morumbi, em São Paulo (SP).



Jorge Emidio Ferreira, 80. Natural de São José do Alegre (MG). Residia na Vila Marchi, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.



Euclides Pereira da Silva, 76. Natural de Bauru (SP). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



Maria Ferreira Roberto, 67. Natural de São José de Piranhas (PB). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



Celso Mohihama, 63. Natural de Adamantina (SP). Residia na Vila Jaú, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).



Osvaldo Ribeiro de Macedo, 61. Natural de Ruy Barbosa (BA). Resiia no Jardim Palermo, em São Bernardo. Motorista. Dia 26, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Diadema



Jonas Pereira, 66. Natural de Jatauba (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.



Eloísa Aparecida Fusco Ramos, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 26, em Santo André. Vale da Paz.



Jorge Tadeu dos Santos, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim São Judas Tadeu, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.



Eliana Aparecida dos Santos Prates, 58. Natural de Nova Lima (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 25. Vale da Paz.



Mauá



Geraldo Manoel da Silva, 80. Natural de Botelhos (MG). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Ribeirão Pires



Therezinha Brum Lucirio, 83. Natural de Descalvado (SP). Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério São José, em Ribeirão Pires.