Sistema Anchieta-Imigrantes registra protesto, mas não há lentidão

Do Diário OnLine



28/05/2018 | 08:42



A Rodovia dos Imigrantes registra manifestação de caminhoneiros na altura do km 23 , em ambos os sentidos, na manhã desta segunda-feira (28). A interdição é parcial no trecho e não há registro de lentidão. Na pista sul, a faixa 1 está liberada para a passagem de veículos de passeio, ônibus e caminhões com produtos perecíveis e hospitalares. Na pista norte, a faixa 3 está liberada.

Caminhões seguem ocupando o acostamento tanto da pista central, quanto na pista marginal da Via Anchieta, sentido Litoral, do km 23 ao km 25. Também não há registro de lentidão no trecho.



O tempo está bom e a visibilidade é boa. O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) está em Operação Normal (5X5). A descida é realizada pela pista sul da Anchieta e pista sul da Imigrantes. Já a subida ocorre pelas pistas norte das duas rodovias.