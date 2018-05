Torcedor do Inter sofre ataque cardíaco e morre durante jogo contra o Corinthians

28/05/2018 | 08:32



Um torcedor do Internacional morreu na tarde deste domingo durante a partida com o Corinthians, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O homem identificado como Aldo Daroit teve um ataque cardíaco, foi levado a um hospital, mas não sobreviveu. O clube, que não confirmou a idade do torcedor, confirmou o falecimento dele em nota oficial na noite deste domingo.

Pela memória de Daroit, o Inter vai realizar um minuto de silêncio no Beira-Rio no próximo sábado, antes da partida contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. No confronto do último domingo, o clube gaúcho ganhou por 2 a 1 do time corintiano, com o gol da vitória marcado por Rossi após falha do lateral Mantuan nos acréscimos do tempo normal, aos 46 minutos da etapa final.

Segundo a Rádio Gaúcha, cinco pessoas foram atendidas no estádio com suspeita de ataque cardíaco após o gol da vitória. O clube, por sua vez, não confirmou a informação e explicou que a morte de Daroit, assim como outros atendimentos médicos realizados no ambulatório do estádio, não teve relação com o gol marcado por Rossi.

"É com profundo pesar que o Sport Club Internacional recebe a notícia do falecimento do torcedor Aldo Daroit. Nossos mais sinceros sentimentos à família, amigos e à imensa torcida colorada. O clube prestará uma homenagem no próximo jogo no Beira-Rio", informou o Inter por meio de nota oficial publicada em seu site.