Cem anos deste livro do futebol paulista. E uma bibliografia em ebulição

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/05/2018 | 07:00



Há 100 anos era lançado o livro História do Football em São Paulo, de Antonio Figueiredo. Custava 4$000. A biblioteca do Museu do Futebol, no Pacaembu, não tem o original desse livro centenário. Mas possui outro livro, que reúne todo o conteúdo da obra de Antônio Figueiredo: Primeiros Passes: Documentos Para a História do Futebol em São Paulo (1897-1918), de Wilson Roberto Gambetta (organizador – São Paulo: Attar Editorial, 2014.)



Consultem: http://www.ludopedio.com.br/biblioteca/primeiros-passes/



HÁ 100 ANOS

O bibliotecário Ademir Takara teve o cuidado de destacar o índice do livro de Antônio Figueiredo, o que foi lançado em 1918:

- O cricket e o football em São Paulo

- Os clubs principaes

- A fundação da Liga Paulista e a Taça Casemiro da Costa

- Os jogos inter-estadoaes

- Os jogos internacionaes

- O desenvolvimento do football em São Paulo

- Os clubs novos

- A Taça Penteado

- A segunda vinda dos argentinos

- A cisão da Liga Paulista: Fundação da Associação Paulista de Sports Athleticos

- Os portuguezes

- A segunda visita do Corinthians

- Os chilenos

- A disputa da Taça Correio da Manhan

- Os italianos em São Paulo

- A fusão das ligas: os trabalhos nesse sentido

- O football contemporâneo

- Glossário

Livros & livros. Nunca se publicou tanto sobre o velho esporte bretão



A biblioteca do Museu do Futebol (obrigado xará!) tem abastecido esta página Memória com informações sobre os mais recentes livros de futebol recebidos. Destacamos o primeiro: De Letra, o Futebol é Só um Detalhe (Multifoco/Drible de Letra, 2018).

- Autor: Leandro Marçal

- Formação: Comunicação Social.

- De Letra... é o seu livro de estreia.



Resumo – É impossível fugir do futebol. Se ninguém está imune ao esporte bretão, há memórias e fatos típicos até para os sem paciência para ver um jogo.



Em De Letra: o Futebol é Só um Detalhe, Leandro Marçal traz seu olhar de cronista para aspectos distantes das análises táticas dos debates esportivos.



Escolher o time, narrar partidas na quadra da escola, usar o telefone para interagir com a transmissão da TV e o sanduíche de pernil na porta do estádio são temas mais importantes que as estatísticas.



Detalhes ganham um olhar especial de quem carrega as crônicas e a literatura na veia, como glicose. Aqui, o golaço é da literatura.

Três das crônicas reunidas:

- Futebol na infância

- Minha vó e a Copa

- Só os chatos são goleiros

História das Copas

SEGUNDA QUESTÃO

Além da Alemanha campeã, quais foram os outros dois países que terminaram a última Copa do Mundo, a de 2014, no Brasil, sem nenhuma derrota nos 90 minutos?

A – Chile e Holanda

B – Holanda e Costa Rica

C – Costa Rica e Chile

Resposta amanhã.

Diário há 30 anos

Manchete - País vai concluir acordo com FMI na próxima semana.

Polícia - O prefeito Gilson Menezes se desliga do PT e demite o diretor de Saúde, José Augusto da Silva Ramos.

Nota – Dr. José Augusto. Há 30 anos indicado candidato do PT a prefeito de Diadema, contra a vontade de Gilson Menezes. E que hoje também não é mais do PT.

Custo de Vida – Reajuste de 23% no preço do pão pega a todos de surpresa; aumento do automóvel Chevette é acima da média.

Memória – Na capelinha da Record, na Vila Pauliceia, em São Bernardo.

Guido Fidelis (crônica) – O gato e o pulo do gatuno-homem.

Em 28 de maio de...

1973 – Diário monta sua redação volante no Jardim Zaíra, à Rua Benedito Bagnara, em Mauá. Repórter Sonia Nabarrete escreve: “Quem chega ao Jardim Zaíra acredita ter saído da civilização, tal o primitivismo encontrado. Mulheres puxando água do poço, crianças brincando nas ruas sujas de barro e os homens conversando à porta dos botequins”.

1978 – A greve. Mais empresas concedem de 10% a 15% de reajuste. E dom Cláudio Hummes declara: “Voz dos operários soa mais forte”.

n Volkswagen comemora 25 anos com 40 mil empregados.

Hoje

- Dia Nacional de Luta pela Saúde da Mulher

- Dia do Seresteiro

Santos do dia

- Germano de Paris

- Bernardo de Novara

- Emílio

- Margarida Pole

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 28 de maio:

- Em São Paulo, Valinhos. Elevado a município em 1953, quando se separa de Campinas. Terra natal de Adoniran Barbosa.

- No Mato Grosso do Sul, Amambai

- Em Goiás, Corumbaíba

- No Rio Grande do Sul, Machadinho e Viadutos.

- No Pará, Maracanã.

- Na Bahia, Senhor do Bonfim

Fonte: IBGE