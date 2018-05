Destaque do São Paulo, Nenê vibra com boa fase: 'É como se eu tivesse 25 anos'

27/05/2018 | 21:26



O atacante Nenê, do São Paulo, comemorou neste domingo a atuação, a vitória do time e o seu rejuvenescimento. Aos 36 anos, o jogador foi decisivo com dois gols nos 3 a 1 sobre o América-MG, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro, e elogiou a fase vivida na carreira. Apesar de veterano, ele tem se destacado e não sofre com problemas físicos.

O jogador atuou até agora em todas as partidas do São Paulo sob o comando do técnico uruguaio Diego Aguirre. "Eu fico muito feliz de poder retribuir dessa maneira. É como se eu tivesse 25 anos. Não estou sentindo nada nos jogos, nem o peso, nem o cansaço físico dessa sequência de jogos", afirmou Nenê em entrevista ao canal Premiere. O jogador completa 37 anos em julho.

Contra o América-MG, ele participou da jogada da primeiro gol, marcado por Diego Souza, converteu o pênalti do segundo e cobrou a falta do terceiro. O resultado foi a primeira vitória do São Paulo fora de casa neste Brasileirão, manteve a equipe como a única invicta da competição e levou o time ainda ao quarto lugar, um ponto atrás do líder Flamengo.

"Os resultados foram bons nesse aspecto. A gente falava que poderia ficar em terceiro ou quarto na rodada. Ainda temos muito que melhorar. Mas estamos no caminho certo", disse Nenê. "Fico feliz não só pelos gols, mas pela importância do jogo. Não tínhamos ganho fora ainda e estamos só um ponto atrás do líder", completou.

O São Paulo volta aos treinamentos na tarde desta segunda-feira e tem como próximo compromisso o Botafogo, nesta quarta, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela oitava rodada do Brasileirão. O jogo seguinte será o clássico de sábado à noite contra o Palmeiras, no estádio Allianz Parque.