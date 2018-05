Sampaio Basquete bate Campinas em casa e fica a 1 vitória do bi na Liga Nacional

27/05/2018 | 20:34



Empurrado pela torcida, o Sampaio Basquete deu um grande passo em busca do bicampeonato da Liga Nacional Feminina de Basquete. Neste domingo, no ginásio Castelinho, em São Luís, o time tricolor maranhense bateu o Campinas por 55 a 50 (30 a 23 no intervalo). Mais de cinco mil pessoas presenciaram a vitória da equipe da casa, no melhor público registrado na temporada.

Mais uma vez, Briahanna Jackson foi a cestinha do Sampaio Basquete e da partida, com 16 pontos e mais 9 rebotes. Pelo Campinas, Ariadna contribuiu com 11 pontos, mas não pôde ajudar a sua equipe.

Com 2 a 1 na série final, a equipe nordestina precisa de apenas mais uma vitória para conquistar o título. A primeira chance será já nesta terça-feira, às 19 horas, no mesmo ginásio Castelinho. Já o Campinas precisa do triunfo para forçar o quinto jogo, que se necessário será em Campinas (SP) no próximo domingo, às 15 horas.

O Campinas começou o jogo mais eficiente, convertendo as primeiras chances e abrindo 8 a 2 nos primeiros sete minutos, com 6 pontos de Ariadna. O Sampaio Basquete começou a reação através de Briahanna Jackson, que converteu duas bolas de três e teve 8 pontos no quarto. O segundo período foi do time da casa, que melhorou a postura defensiva e virou o placar com a parcial de 18 a 10, que o levou ao intervalo com sete pontos de vantagem.

Se o segundo quarto foi do time da casa, o terceiro foi das campineiras. As paulistas voltaram melhor do vestiário com Ariadna, Fabi e Patty acertando os chutes. Mais ajustado na defesa, o Campinas reduziu o ataque maranhense a apenas 10 pontos e um aproveitamento baixo no terceiro período (31%). O período foi o melhor do time paulista na série (parcial de 24 a 10) e ao fim de 30 minutos o placar era 47 a 40 para as visitantes.

O quarto período começou zerado nos primeiros minutos até Tati Pacheco fazer jogada de três pontos, que voltou a inflamar a torcida no Castelinho. Ponto a ponto, o Sampaio Basquete foi tirando a vantagem do Campinas até empatar a pouco mais de um minuto no cronômetro, com dois lances livres de Karina Jacob, e virar com Tati a 58 segundos do final.