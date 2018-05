Caminhoneiros que estão no Planalto querem diesel com preço de julho de 2017

27/05/2018 | 20:25



O grupo de caminhoneiros autônomos que tem reunião com representantes do governo neste domingo à noite chegou com uma lista de reivindicações com pautas antigas e novos pedidos. Em linhas gerais, o grupo tenta reduzir o preço do diesel para patamares observados em meados do ano passado.

Alguns representantes do grupo citam como referência o fim de julho de 2017, quando o diesel tinha preço médio em torno de R$ 3 no Brasil. O dado mais recente da Agência Nacional do Petróleo mostra o combustível usado pelos caminhões com preço médio de R$ 3,4950. Ou seja, queda de 16% ou cerca de 50 centavos por litro.