Alexander Zverev estreia com vitória rápida em Roland Garros: 'Dá confiança'

27/05/2018 | 19:39



O alemão Alexander Zverev bateu o lituano Ricarda Berankis em apenas 1 hora e 9 minutos e avançou à segunda rodada em Roland Garros. Em busca de alcançar as oitavas de final do Grand Slam francês pela primeira vez na carreira, o cabeça de chave número 2 do torneio fechou o jogo de estreia por 3 sets a 0 - com parciais de 6/1, 6/1 e 6/2.

"Começar com uma vitória em três sets é sempre bom e dá muita confiança para as partidas seguintes. Sou o cabeça de chave número 2, mas isso não significa nada. Há muitos grandes jogadores que lutam pelo título e preciso seguir com o nível alto que venho apresentando no restante da temporada", disse o número 3 do ranking mundial, que subiu uma posição no chaveamento porque o suíço Roger Federer não está participando do torneio.

O belga David Goffin confirmou o favoritismo e derrotou o holandês Robin Haase, apesar do susto sofrido no começo do jogo. O número 9 do mundo viu o adversário abrir 2 sets a 0, mas conseguiu a virada e fechou a partida com um "pneu" - parciais de 4/6, 4/6, 6/4, 6/1 e 6/0.

Número 16 do ranking da ATP, o francês Lucas Pouille derrotou o russo Daniil Medvedev sem dificuldade por 3 sets a 0 - com parciais de 6/2, 6/3 e 6/4. Outro cabeça de chave a vencer, o 30.º cabeça de chave, o espanhol Fernando Verdasco, teve de suar para bater o japonês Yoshihito Nishioka por 3 sets a 2 - parciais de 7/6 (7/4), 4/6, 3/6, 7/6 (7/3) e 7/5.

O italiano Matteo Berrettini superou de virada o alemão Oscar Otte em quatro sets - parciais de 3/6, 7/5, 6/2 e 6/1. Quem também saiu vitorioso no primeiro dia de Roland Garros foi o argentino Guido Andreozzi, que estreou com difícil triunfo por 3 a 2 sobre o norte-americano Taylor Fritz - com as parciais de 6/7 (4/7), 6/3, 3/6, 6/2 e 6/3.