Defensoria Pública do Rio de Janeiro suspende expediente





27/05/2018 | 18:10



O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado decidiram suspender o expediente nesta segunda-feira, 28, na maioria dos prédios que atendem as instituições. Apenas a sede da Defensoria Pública funcionará normalmente. Nos outros locais, o atendimento ao público será prestado por meio de plantão.