Roger Machado indica chance de Hyoran ganhar vaga de Lucas Lima no Palmeiras

27/05/2018 | 17:37



As duas partidas seguidas do Palmeiras sem ganhar em casa deixaram o técnico Roger Machado preocupado. O empate em 1 a 1 com o América-MG, pela Copa do Brasil, sucedido pela derrota no último sábado por 3 a 2 para o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, levaram o treinador a manifestar na entrevista coletiva o plano de tirar Lucas Lima e colocar Hyoran na formação titular.

O meia reserva tem conquistado espaço pouco a pouco. Nesta temporada fez gol na Copa Libertadores - na vitória no Peru sobre o Alianza Lima - e voltou a marcar contra o Sport, partida em que entrou no segundo tempo, justamente na vaga de Lucas Lima. "Sem dúvida o Hyoran está pedindo passagem já", disse o treinador na entrevista.

Titular da equipe desde o início da temporada, Lucas Lima teve a posição ameaçada em momentos anteriores por Moisés e depois pelo venezuelano Guerra. Em diferentes ocasiões, no entanto, os possíveis substitutos tiveram problemas físicos e não conseguiram ter sequência no time enquanto eram testados no papel de armador.

Roger Machado admite o momento ruim de Lucas Lima, mas disse estar precavido sobre alterar a formação. "Não costumo desistir do jogador no primeiro momento de instabilidade. O Lucas tem sido substituído porque, se o jogo vai passando e ele não consegue aquilo que eu gostaria, a gente muda. O que der para fazer para retomar o equilíbrio, tenha certeza que vou fazer", disse.