Trump diz que delegação dos EUA chegou à Coreia do Norte para preparar cúpula

27/05/2018 | 17:24



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que uma delegação de autoridades americanas chegou à Coreia do Norte com a finalidade de preparar o terreno para negociações em torno da cúpula entre ele e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Apesar de ter cancelado o encontro na semana passada, Trump manteve aberta a possibilidade de uma reunião, após sinais emitidos por Pyongyang de que Kim gostaria de se encontrar com o presidente americano.

"Nossa equipe dos EUA chegou à Coreia do Norte para fazer os preparativos para a cúpula entre Kim Jong-un e eu. Realmente acredito que a Coreia do Norte tem um potencial brilhante e será uma grande nação econômica e financeira um dia. Kim Jong-un concorda comigo sobre isso. Isso vai acontecer!", disse Trump em seu perfil no Twitter.

No sábado, o líder norte-coreano se encontrou com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que afirmou que Kim se comprometeu em se reunir com Trump e com uma "desnuclearização completa" da Península Coreana. Na noite de sábado, o presidente americano disse, na Casa Branca, que as negociações sobre uma cúpula entre ele e Kim estavam "indo muito bem" e comentou com jornalistas que ainda considerava a data de 12 de junho para realizar o encontro. Cingapura também foi mencionado por Trump como o local do possível encontro.