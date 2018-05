Equipe de advogados de Trump impõe condições para depoimento sobre caso Rússia

27/05/2018 | 17:12



A equipe de advogados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aconselha que ele se recuse a prestar depoimento ao conselheiro especial Robert Mueller, que investiga a suposta interferência russa nas eleições americanas de 2016, a menos que a equipe possa revisar informações confidenciais compartilhadas com alguns congressistas sobre as origens da apuração do FBI sobre a interferência eleitoral da Rússia, disse o advogado Rudolph Giuliani, que integra o time de advogados.

Para Giuliani, caso a equipe de Mueller procure uma ordem judicial para obrigar o presidente a prestar depoimento, os advogados de Trump lutaria contra a intimação até a Suprema Corte dos EUA, se necessário. "E acho que ganharíamos", disse o advogado.

Giuliano minimizou as chances de que Trump demitisse Mueller, que já foi diretor do FBI durante governos republicanos. Questionado se Trump demitiria alguém se a investigação prosseguisse, Giuliani disse à rede de TV Fox News que os disparos iriam se mostrar semelhantes ao caso Watergate".

A negociação pública de Giuliani sobre os termos de uma investigação se concentra no uso de um informante do governo que abordou membros da campanha de Trump em 2016 em uma possível tentativa de coletar informações sobre os esforços russos para influenciar a corrida presidencial contra Hillary Clinton. Trump fez afirmações não comprovadas de desvio de conduta e viés político do FBI e alegou, sem provas, que o informante era "um espião". Fonte: Associated Press.