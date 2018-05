Mais de 200 comboios garantem transporte de combustíveis e itens básicos em SC

27/05/2018 | 17:10



As polícias Militar e Militar Rodoviária de Santa Catarina realizaram pelo menos 200 comboios nas últimas 40 horas para garantir o transporte de itens básicos, como combustível para prefeituras e forças de segurança, além de ração para o setor da agroindústria.

No Estado, a Secretaria de Segurança informou que trabalha com reserva técnica de combustível, além de contato direto com fornecedores para garantir que as viaturas e ambulâncias continuem com o atendimento e as operações normalizadas. O Corpo de Bombeiros também trabalha com reserva de combustível para aeronaves de busca e salvamento.