Vettel se conforma com segunda posição; Hamilton lamenta terminar atrás do rival

27/05/2018 | 16:19



Líderes do Mundial de Pilotos de 2018, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton tiveram reações diferentes aos resultados deles no GP de Mônaco, realizado neste domingo. Líder do campeonato, o britânico da Mercedes lamentou ficar em terceiro lugar na prova, uma colocação atrás do alemão da Ferrari, que é o principal perseguidor na disputa pelo título da temporada.

"Seria bom ter ficado em segundo. Fiz tudo o que pude. Foi a corrida menos interessante", disse Lewis Hamilton na entrevista coletiva de imprensa após a corrida. O britânico agora tem 110 pontos no Mundial de Pilotos, 14 a mais do que Sebastian Vettel.

O alemão, por sua vez, disse estar conformado com o resultado, uma vez que Daniel Ricciardo e a Red Bull dominaram todo o final de semana. O australiano chegou a ter problemas de potência no carro, mas não foi o suficiente para o piloto da Ferrari ameaçar a ponta do rival.

"Acho que tivemos o ritmo, mas foi uma corrida complicada. Daniel (Ricciardo) deu resposta em todos os momentos. No primeiro trecho eu poderia segui-lo com muita facilidade e, em seguida, ele começou a aumentar o ritmo quando Lewis (Hamilton) parou nos boxes. Daniel foi mais forte lá e eu não podia segui-lo. Mesmo com meus pneus me permitindo ir bem rápido", explicou o alemão.