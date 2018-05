Kim Kardashian sai em defesa de Kanye West em nova polêmica do rapper

27/05/2018 | 16:12



Kim Kardashian realmente não mede esforços em defender quem ela ama, e olha que isso demanda um trabalhão, já que ela é casada com o rei das polêmicas Kanye West. Mas a socialite mais uma vez entrou em uma briga do marido e saiu em defesa dele em suas redes sociais.

Tudo começou quando o rapper Rhymefest, que trabalhou em algumas canções com West, afirmou que Kanye não esteve envolvido em ajudar a fundação Donda's House que alguns outros músicos fundaram em 2011. Rhymefest ainda envolveu Drake na briga, pedindo para que ele ajude a fundação no lugar de Kanye, e o acusou de abandonar sua cidade natal, Chicago.

Na sequência, Kim então marcou Rhymefest em uma publicação zombando do fato do rapper ter usado um item falsificado da marca de Kanye:

Você não tem moral desde que você foi expulso do estúdio no Havaí usando um Yeezy falso. Você está abusando do nome do Kanye e pediu ao Kanye para doar dinheiro para você, então pare com sua falsa política comunitária e mentiras. A verdade é que você não foi capaz de sustentar a fundação.

Ela continuou detonando o novo rival de Kanye entregando que o viu no estúdio com seu marido:

Eu vi você em nosso estúdio há algumas semanas, então por que você não trouxe isso então? Você estava tentando fazer com que Kanye ouvisse suas músicas. Você tem a audácia de usar o nome da mãe de Kanye para tentar lançar uma luz negativa nele.