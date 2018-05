Ryan Reynolds revela que Blake Lively dirigiu até o hospital enquanto estava em trabalho da parto!

27/05/2018 | 16:12



Nós não nos cansamos de ver as interações entre Ryan Reynolds e Blake Lively nas redes sociais! Os dois vivem trocando declarações fofinhas, mas a maioria das vezes as conversas são de muito bom-humor e eles se zoam com frequência.

Desta vez, o astro de Deadpool demonstrou sua curiosidade sobre o novo filme da esposa, Um Pequeno Favor. Blake interpreta uma mulher chamada Emily Nelson, que desaparece misteriosamente. Ryan então deixou escapar uma curiosidade inusitada da atriz em um tweet sobre o longa:

- Você pode me dizer. Somos casados. Você uma vez me levou ao hospital quando estava dando à luz . Então...o que aconteceu com Emily?

Lively não revelou o spoiler do filme e ainda deu aquela trollada no marido:

- Oh querido, de todos os segredos que estou escondendo de você, isso deve ser o mínimo de suas preocupações, confie em mim.

A divulgação de Um Pequeno Favor, inclusive, está pesadíssima! No começo de maio, Blake apagou todas as fotos de seu Instagram, deixou de seguir todo mundo e passou a seguir apenas mulheres com o mesmo nome de sua personagem, Emily Nelson.