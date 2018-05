Não há mais querosene no aeroporto de Ribeirão Preto (SP)





27/05/2018 | 16:04



Não há mais querosene para abastecer os aviões no aeroporto estadual de Ribeirão Preto, a maior cidade do nordeste paulista, segundo o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp). Pilotos e donos de aeronaves estão sendo avisados pelo órgão.